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زعيم حزب المستقبل المعارض التركي: حلفاء أردوغان يسقضون عليه قريباً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

قال زعيم حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخضع لـ "وصاية" عسكرية انقلابية، متوقعاً "القضاء عليه" قريباً من قبل الفصيل الذي يسيطر عليه.

 

ونقل موقع "أحوال تركية" عن داود أوغلو في تصريحات لتلفزيون قرار التركي، أن دولت بهجلي حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف وشريكه الأصغر في الائتلاف يعيقه.

 

وقال داود أوغلو إن "أردوغان يخضع حالياً لوصاية بقايا 28 فبراير(شباط)"، في إشارة إلى انقلاب  1997، والذي قيل إنه كان مدفوعاً بخوف الجيش العلماني من حكم العدالة والتنمية وأجندة نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه، سلف حزب العدالة والتنمية.

 

وتابع قائلاً: "إني أحذر من القضاء على السيد أردوغان قريباً، والسيد أردوغان عند مفترق طرق، سيكون من الصعب جداً عليه الفوز في الانتخابات مع تحالف الشعب"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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