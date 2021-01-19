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القيادة الوسطى الأميركية تنفي شنها أية غارات في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - نفت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية، الثلاثاء، شنها أي غارات في العراق، بحسب قناة "الجزيرة".
وذكرت قناة "الجزيرة"، أن "القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية تنفي شنها أي غارات في العراق".

وتداولت وسائل إعلام، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، أنباء تحدث عن وقوع انفجارات في جرف النصر شمال بابل، ناجمة عن قصف جوي.


وأشارت وسائل الإعلام تلك، نقلاً عن مصادرها بأنه تم رصد تحليق طائرات حربية أميركية فوق منطقة القائم عند الحدود العراقية السورية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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