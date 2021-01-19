انت الان تتابع خبر قطر تبدي استعدادها للتوسط بين إيران ودول الخليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دول الخليج بالدخول في حوار مع إيران، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في مفاوضات.