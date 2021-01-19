كورونا في 24 ساعة| 55 وفاة بمصر.. و"الصحة العالمية" تحذر.. ودراسة تصدم المتعافين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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