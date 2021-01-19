حدث ليلاً| بيان إصابات كورونا وتطورات واقعة "سيدات نادي الجزيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

55 وفاة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة حتى اليوم.

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الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية

أكدت سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بهدف الوصول إلى تبادل وتكامل تجاري بين الدول الإفريقية الشقيقة، وسعيًا نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

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متحدث الشباب والرياضة: نتأسف للمجتمع على ما جرى في نادي الجزيرة

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن واقعة انتشار بعض صور قطع الحلوى المعدة بأشكال خادشة للحياة في احتفال عيد ميلاد بنادي الجزيرة مرفوض و يتنافى مع آداب المجتمع.

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"القبض على مُصنعة الحلوى الجنسية ومزرعة الكيف في العياط".. نشرة الحوادث

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

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محلية "النواب": لا خصومة مع الحكومة وهدفنا تصحيح المسار

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس ينطلق بشكل قوي في أداء دوره الرقابي من خلال استدعاء أعضاء الحكومة لمناقشتهم في كافة الخطط التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

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أحمد السجيني: استجواب 4 وزراء من الحكومة في البرلمان خلال 48 ساعة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس انتهى من استجواب وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، خلال جلسة اليوم، مؤكدًا أن بيان اللجنة العامة لمجلس النواب تحدث عن السلبيات والقصور في أداء الحكومة.

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طلب إحاطة في البرلمان بشأن واقعة "سيدات نادي الجزيرة"

أعلن النائب خالد عبدالمولى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بالشرقية، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن واقعة "سيدات الجزيرة".

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وزير الإعلام الأردني: القاهرة وعمان لديهما رؤية مشتركة في القضية الفلسطينية

قال علي العايد، وزير الإعلام الأردني والمتحدث باسم الحكومة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن جاءت تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني، بما يعكس التقدير الكبير الذي توليه الأردن للدور المصري المحوري في المنطقة لصالح القضايا العربية.

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عمرو أديب عن صور الاحتفال بقطع الحلوى: "دول مش ستات مصر"

هاجم الإعلامي عمرو أديب، السيدات المشاركات في احتفال داخل أحد الأندية الرياضية بقطع من الحلوى، والذي انتشر عنه صور خادشة بالحياء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

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ترامب يرفع قيود "كوفيد-19" على المسافرين من أوروبا والبرازيل

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود المفروضة على المسافرين من أوروبا والبرازيل اعتبارا من 26 يناير، شريطة أن يكون لديهم نتيجة سلبية أجريت في وقت قريب لاختبار "كوفيد 19".

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التشيك تعلن اكتشاف إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك ، يوم الاثنين، عن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا والتي رصدت لأول مرة في بريطانيا.

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واشنطن تتحصن ليوم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة

ساعات تفصلنا عن يوم تاريخي في واشنطن: حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. الحدث ليس عادياً لعدة أسباب، أبرزها اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس وما سبقها من تشكيك ترامب بنزاهة الانتخابات.

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كاليفورنيا تصبح أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا.

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متحدثة باسم بايدن: لا ننوي رفع قيود السفر

قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الإدارة الجديدة "لا تنوي رفع" قيود السفر الدولية في 26 يناير كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل دقائق.

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