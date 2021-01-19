محمد الفلاح - مقتل وإصابة نحو 100 عنصر حوثي بينهم قيادي كبير بالحديدة

الثلاثاء 19 يناير 2021

أعلن الجيش الوطني اليمني، الإثنين، مقتل وإصابة نحو 100 عنصر من مسلحي مليشيا الحوثي بينهم قائد عسكري بارز، إثر معارك بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.



ونقل موقع قوات العمالقة عن مصدر عسكري لم يسمه قوله: إن قائد كتيبة التدخل السريع لمليشيا الحوثي، أبو طه المرتضى، لقي مصرعه في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة (غرب).

وأضاف: "تم ذلك خلال محاولة هجوم فاشلة لمليشيا الحوثي على مديرية الدريهمي"، دون تفاصيل أكثر.

في الأثناء قال الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة وقائد اللواء الحادي عشر عمالقة، العقيد مأمون المهجمي، إن مليشيا الحوثي تعرضت لخسائر كبيرة جنوب الحديدة.

وأكد المهجمي مصرع أكثر من 40 حوثياً وجرح 55 آخرين في حيس والدريهمي، وذلك أثناء محاولاتها البائسة اختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

ومنذ يومين، تصاعدت حدة المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين بمديريتي الدريهمي وحيس جنوب محافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط عشرات بين قتيل وجريح من الطرفين.