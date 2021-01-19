شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر بتقييم الأخطار الأمنية للطائرات المسيرة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرا تنفيذيا بتوجيه الوكالات الأمريكية إلى إعطاء الأولوية لإبعاد الطائرات المسيرة الصينية الصنع من الأساطيل الحكومية وتقييم أي مخاطر أمنية.

وأصدر ترامب توجيهات لجميع الوكالات بتحديد المخاطر الأمنية الناجمة عن وجود طائرات مسيرة صنعتها شركات صينية أو دول أجنبية أخرى تعتبرها أمريكا خصوما لها داخل أسطول الطائرات الحالي للحكومة.

وفي الشهر الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة دي.جيه.آي، أكبر شركة صينية لصناعة الطائرات المسيرة، إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة إلى جانب عشرات الشركات الصينية الأخرى.