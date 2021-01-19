عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمن السوداني يضبط أسلحة تركية مهربة على الحدود الشرقية

الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365

تمكنت الجهات الأمنية السودانية الإثنين، من ضبط أكثر من 500 قطعة سلاح تركية قبل تهريبها داخل البلاد، وذلك بمنطقة قلود الحدودية .



وتم ضبط قطع السلاح محملة على ظهور 5 من الأبل مهربة إلى إحدى دول الجوار، بحسب الجهات الأمنية السودانية.

وأوضح اللواء شرطة حقوقي صابر الله جابو فضل السيد مدير شرطة ولاية القضارف السودانية، أن الضبطية تمت إثر معلومات دقيقة، حيث تم تحريك فريق أمني وتم ضبط الأسلحة".

وأشار جابو في بيان صحفي، إلى أن شرطة ولاية القضارف ترصد كافة الأنشطة الإجرامية بالحدود، ولديها من الخطط ما يمكنها من تحجيم جرائم تجارة السلاح والتهريب بالشريط الحدود.

وأصبحت ظاهرة استخدام الدواب في جرائم تهريب السلع وتجارة السلاح والمخدرات متكررة بالحدود الشرقية.

بدوره أوضح المقدم شرطة هاشم عمر مدير شرطة محلية القريشة السودانية، أن الضبطية تمت بعد مطاردة عنيفة مع أفراد شبكة إجرامية، لكنهم فروا هاربين عبر الطرق الوعرة، وتركوا ورائهم السلاح معبأ داخل كراتين محملة على ظهور الإبل.

واتهمت مصادر أمنية سودانية، الإخوان بمحاولة إغراق منطقة الحدود الشرقية بالسلاح لزعزعة الأمن والاستقرار.