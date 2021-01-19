عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تعثرها.. بريطانيا تتعهد بدعم مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365

تعهد السفير البريطاني بالخرطوم، عرفان صديق، الإثنين، بدعم بلاده لملف سد النهضة للوصول إلى اتفاق مرضٍ لمصر والسودان وإثيوبيا.



وقال صديق، خلال لقائه وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بريطانيا تتفهم موقف الخرطوم بشأن مفاوضات سد النهضة.

ويتمسك السودان بضرورة تغيير منهجية التفاوض، وإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي بغرض التوصل لاتفاق مرضٍ وملزم قانونا.

وفي وقت سابق من الإثنين، طالب السودان، بضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، مؤكدا رفض بلاده لسياسة الأمر الواقع.

وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إن الاجتماع تناول سير مفاوضات سد النهضة، والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف.

وبحث الاجتماع أيضا الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد.

وأكد أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة ٢٠ مليون سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

وشدد الاجتماع على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.

وكان وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، أكد أن بلاده عادت لمفاوضات سد النهضة على أمل دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، عملا بشعار الحلول الأفريقية لمشاكل القارة.

وخلال السنوات الماضية خاضت مصر والسودان (دولتا المصب) مفاوضات شاقة مع إثيوبيا (دولة المنبع) للتوافق حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية.

وتعثرت المفاوضات أكثر من مرة كان آخرها نهاية العام الماضي فيما لم يتضح بعد سبل حلحلة الملف الذي مثل للدول الثلاث قضية أمن قومي.