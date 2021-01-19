جونسون: لا تخفيف للإغلاق

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"الخليج 365" من لندن: تحدى رئيس الوزراء البريطاني المطالب الجديدة من نواب حزب المحافظين بـ "خريطة طريق" للخروج من الإغلاق، حيث تراجعت الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى.

وكشف رئيس الوزراء بوريس جونسون أن أربعة ملايين شخص تلقوا حتى الآن لقاح من فيروس كورونا، حيث حذر الجمهور من أنه لن يكون هناك لحظة "افتح يا سمسم" لتخفيف الإغلاق.

وفي حديثه خلال زيارة لمرفق تصنيع لقاح أكسفورد - أسترازينيكا، قال جونسون إن المملكة المتحدة تطرح لقاحات COVID-19 بأسرع ما يمكن.

ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط ليقول كيف ومتى ستخفف القيود المشددة في إنكلترا بعد أن سجلت المملكة المتحدة 37535 حالة أخرى، بانخفاض الخمس عن يوم الاثنين الماضي.

وقال: "أعتقد أننا قمنا بتقديم لقاح لأكثر من نصف من تجاوزوا الثمانينيات من العمر، ونصف الأشخاص في دور الرعاية، وكبار السن من سكان دور الرعاية".

ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة العامة في إنكلترا، تلقى ما مجموعه 4062501 شخصًا في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من اللقاح.

فوق السبعين

وبدا يوم الاثنين، تلقي من تزيد أعمارهم عن 70 عامًا وأي شخص بالغ يُصنف على أنه ضعيف للغاية سريريًا في تلقي حقنة من اللقاح.

وعلى الرغم من ارتفاع الوفيات مرة أخرى إلى 599، إلا أن هناك علامات متزايدة على أن المنحنى يتلاشى، حيث يتأخر أسابيع عن الإصابات الجديدة.

وشدد نواب من حزب المحافظين الحاكم مساء اليوم الاثنين، على ضرورة تحفيف الاغلاق القام حاليا، وقال رئيس السلوك في الحزب ستيف بيكر: "لقد أغلقنا البلاد وأغلقنا مدارسنا على أساس توقعات، فلماذا لا نفتحها على أساس توقع واحد أيضًا؟ ليس من المستدام ترك الجمهور والشركات البريطانية تعاني بعد الآن".

وأضاف: "الشركات والأفراد بحاجة ماسة إلى الأمل والفرصة للتخطيط للتعافي، ولهذا السبب نحتاج إلى معرفة طريقنا إلى التعافي في أسرع وقت ممكن".

الثعابين والسلالم

وقال عضو آخر في حزب المحافظين إن على الحكومة أن تضع خططها حتى لو كانت مثل "الثعابين والسلالم" ويجب أن تتغير الترتيبات لاحقًا.

ومع ذلك، سكب جونسون الماء البارد على مطالب البرلمانيين من حزبه، وأصر على أنه لن يكون من الممكن تحديد طريق فك القيود حتى 15 فبراير.

وأثناء قيامه بجولة في مصنع لقاح أكسفورد بيوميديكا، حذر رئيس الوزراء أيضًا عندما يأتي التخفيف، فلن تكون لحظة "افتح يا سمسم".

وأضاف: "أفهم تمامًا أن الناس يريدون العودة إلى طبيعتهم بأسرع ما يمكن. إن الأمر يعتمد على أن الأمور تسير على ما يرام. 'يعتمد الأمر على برنامج التطعيم الذي يسير على ما يرام، ويعتمد على عدم وجود متغيرات جديدة ترمي خططنا ويتعين علينا التخفيف منها ، ويعتمد الأمر على الجميع ، جميعنا ، نتذكر أننا لم نخرج من الغابة بعد".

وقال جونسون: "نحن نسير بأسرع ما يمكن ولكني أؤكد أنه يمكننا فعل كل ما في وسعنا للانفتاح ولكن عندما نصل إلى 15 فبراير، وفي اللحظة التي يتعين علينا فيها تقييم ما حققناه ، هذه حان الوقت للنظر في مكان وجود الفيروس ، ومدى الإصابة والنجاح الذي حققناه".

مخاطر

وتابع رئيس الوزراء: "عندها فقط يمكننا التحدث عن الطريق إلى الأمام والخطوات التي يمكننا اتخاذها للاسترخاء. أخشى أنني يجب أن أحذر الناس من أن الأمر سيكون تدريجيًا ، لا يمكنك القول افتح يا سمسم، ولو انه مطلب رائع، لكننا نخشى الانفجار الكبير، فالوضع لا يزال محفوفًا بالمخاطر."

يذكر أنه تمت دعوة ما يقرب من 5 ملايين شخص تتراوح أعمارهم بين 70 و 80 لتلقي جرعتهم الأولى، وأشار مسؤولون حكوميون الحكومة البريطانية إلى أن بدء التشغيل يسير على ما يرام بحيث يمكن تغطية السكان البالغين بحلول يونيو بدلاً من سبتمبر.

ومع ذلك، قال وزير اللقاحات ، نديم الزهاوي، إن الأشخاص في السبعينيات من العمر لن يحصلوا على حقنة إلا في المناطق التي حصل فيها بالفعل "غالبية" الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا على اللقاح الأول. قد يعني ذلك أن الناس في مناطق مثل لندن وسوفولك، حيث كان التقدم أبطأ، سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول.

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