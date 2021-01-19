الأمم المتحدة تحرم سبع دول من التصويت قبل سداد مستحقاتها

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الامم المتحدة: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة نشرت الإثنين أن سبع دول منها إيران والنيجر وليبيا وافريقيا الوسطى خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخرها في دفع مستحقاتها للمنظمة الدولية.

وفي الرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزير، كشف غوتيريش المبالغ التي ستسمح للدول المعنية، بدون سداد إجمالي ديونها، باستعادة حق التصويت في 2021.

ويتوقع أن تسدد إيران الخاضعة لعقوبات مالية أميركية 16,2 مليون دولار والنيجر وهي حاليا دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن (6733 دولارا) وليبيا 705391 دولارا وافريقيا الوسطى 29395 دولارا.

والدول الاخرى المعنية بهذا القرار هي الكونغو-برازافيل (90844 دولارا مستحقة) والسودان (22804 دولارا) وزيمبابوي (81770 دولارا).

وتقع ثلاث دول اخرى في هذه الخانة لكن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها وتستفيد من إذن للاستمرار في التصويت بحسب غوتيريش، وهي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال.

والموازنة السنوية لعمل الأمم المتحدة محددة بنحو 3,2 مليارات دولار. أما موازنة عمليات حفظ السلام فهي ب6,5 مليارات دولار.

بره/ليل/ب ق