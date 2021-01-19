شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": الإعلام المصرى لعب دورًا كبيرًا فى مساندة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الإعلام المصرى يبذل جهودا كبيرة ولعب دورا مؤثرا فى مساندة ودعم الدولة المصرية وتوعية المواطنين بالتحديات التى تواجه الدولة فى سبيل بناء مصر الحديثة واستكمال عملية تحقيق التنمية الشاملة وتثبيت أركان الدولة المصرية، خاصة بعد الظروف الصعبة التى مرت بها مصر بعد ثورتين وأحداث صعبة وأزمات اقتصادية وغيرها، مؤكدًا أن دور الإعلام كان قويا ورسالته كانت مؤثرة فى توعية المواطنين بالمخاطر والمؤامرات التى تحيط بمصر.

وأضاف عدلى، لـ"الخليج 365"، أن الإعلام المصرى استطاع مواجهة المؤامرات على الدولة وإفشالها، ونجح فى كشف المؤامرات والمخططات على الدولة المصرية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والدول الراعية للإرهاب، ورصد الشائعات والأكاذيب والرد عليها بالحجة والدليل، مما ساهم فى تنوير وتبصير المواطنين ودفعهم لمساندة الوطن والتصدى لهذه المخططات والوقوف صفا واحدا خلف الدولة والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب والتصدى للمخربين والدعوات الفوضوية التى تستهدف هدم استقرار الوطن.

وشدد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، على أن الإعلام المصرى الوطنى دائما يكون على قدر المسئولية ويساند الوطن ومؤسسات الدولة ضد محاولات قوى الشر والجماعات الإرهابية للتشكيك فى مؤسسات الدولة المصرية وإنجازاتها والتحريض ضد مصر ورموزها.