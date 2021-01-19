شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى: جلسة البرلمان اليوم تاريخية..وهؤلاء الوزراء أمام النواب خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب اليوم، تاريخية واليوم هو "يوم تاريخى"، حيث مجلس جديد ينعقد، ونسبة كبيرة من النواب جدد، ورئيس مجلس ووكيلين جدد، وحكومة قديمة ومن الطبيعى أن تأتى الحكومة وتقدم برنامجها ويطرح ما قدمه فى فترة عامين ونصف ويكون أمام المجلس الجديد الوضع بكل اختصاصاته، سواء من رئيس الحكومة ثم الوزراء، ويقابله تعقيب النواب على كل وزير.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أنه مشهد جيد وديمقراطى وممارسة جيدة بين السلطات، لافتا إلى أنه تحدث عن الانتقال من الشكلية للموضوعية، حيث أهم من الشكل الحضارى هو التفاعل الحقيقى.

ولفت إلى أنه كان هناك تقرير تقدمت به الحكومة كان هناك تغيير في بعض الأمور ارتأى المجلس أنه لا تسير في الإطار السليم، لافتا إلى أنه حضر وزيرى التنمية المحلية والتموين، وأنه خلال 48 ساعة وزير الإعلام والتعليم العالى والتربية والتعليم والاستثمار، سيأتون مجلس النواب.