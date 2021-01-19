شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الانسان بالبرلمان: رئيس الوزراء عرض الخطوط العريضة لإنجازات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي عرض الخطوط العريضة لإنجازات الحكومة خلال الفصل التشريعي الأول، مشيرا أن الدولة المصرية استطاعت إلى حد كبير مكافحة فيروس كورونا والحكومة تعاملت بشكل جيد مع ملف الجائحة بشكل كبير.

من جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن اليوم يعتبر يوما تاريخيا حيث حضر رئيس مجلس الوزراء الى النواب، مشيرا أن بداية البرلمان تعتبر بداية جيدة طيبة، وأنه تم إحالة بيان وزيرى التنمية المحلية والتموين إلى اللجان المختصة للمناقشة، مضيفا أنه تم مناقشة كافة المشكلات المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء.