شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالنواب: أزمة كورونا ومتابعة تطبيق التأمين الصحى على أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مساء اليوم الاثنين، عقب رفع الجلسة العامة للمجلس، لبحث ودراسة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للمجلس من الفصل التشريعى الثانى، وتحديد أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم تناول دراسة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول، والاستماع إلى مقترحات ورؤية النواب أعضاء اللجنة.

وأضاف "حاتم"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر، غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة وأولوياتها، ووضع الخطة في صورتها النهائية لعرضها على مكتب المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

من جانبه، قال النائب محمود حمدي أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة تناول مناقشة خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أنه سيكون على أولويات اللجنة، متابعة أزمة انتشار فيروس كورونا، وسبل وتعامل وزارة الصحة معه، ومتابعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ومتابعة ما تم تطبيقه في محافظات المرحلة الأولى وما هي أوجه الإخفاق والقصور، وتأخر الجدول الزمنى لتنفيذ التأمين الصحى الشامل في باقى المحافظات، كما هو كان مخططا له.

ولفت وكيل اللجنة، إلى أن خطة العمل ستشمل أيضا، متابعة ملف العلاج على نفقة الدولة وتطوير المستشفيات لتحسين تقديم الخدمة، مضيفا أنه سيتم استدعاء وزيرة الصحة وممثلي الوزارة، تباعا في الجلسات القادمة، لمعرفة خطة عمل الوزارة وأنشطتها وما أنجزته في كل الملفات وأوجه القصور.

وأوضح النائب محمود أبو الخير، أن لجنة الشئون الصحية، ستراجع وتدرس بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب بجلسته العامة، اليوم الاثنين، وستعد اللجنة تقريرا بملاحظاتها فيما يدخل في اختصاص اللجنة.

ولفت إلى أن هناك مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة وناقشتهما اللجنة في مجلس النواب السابق خلال الشهور الأخيرة، وتمسكت الحكومة بهذه القوانين، وهما: مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ومشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، موضحا أن هذين القانونين جاهزين للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة.