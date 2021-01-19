شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك برلمانى بشأن واقعة "سيدات نادي الجزيرة والتورتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بمحافظة الشرقية، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن واقعة سيدات نادي الجزيرة".

وجاء في نص طلب الإحاطة، الذى تقدم به النائب خالد عبد المولى، إلى مجلس النواب: "أتقدم لكم، طبقًا لنص الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة، بشأن ما تم من نشر بعض الصور الخادشة للحياء العام في احتفالية في نادي الجزيرة أحد أعرق القلاع الرياضية بمصر والتي لا تتناسب مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، في ظروف جائحة كورونا ولا تتناسب مع مواد الدستور المصري، من احترام الأديان السماوية والعادات والتقاليد الشرقية والعراقة والأصول المصرية".

وتابع "عبد المولي"، في طلب الإحاطة: "أطالب بالتحقيق الفوري في الواقعة، وإذا تمت الواقعة بعلم مجلس إدارة النادي، فيجب حله وإسقاط العضوية الفورية لكل من ساهم في هذا الحفل المخزي".

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت فى ضبط صاحبة واقعة الـ"تورتة "، حيث تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن .

وبالفحص أمكن تحديد مُصنعة تلك الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها باتخاذ مسكنها مصنعاً لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.