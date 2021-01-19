شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: زيارات منتظرة لأقسام الشرطة والسجون الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن الخطة التي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جيدة، ونال البيان رضا النواب، موضحا أن وزير التموين أيضا عرض بعض الأمور من الخطة وكانت محترمة في مجملها.

وأضاف مطر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن درجة الرضا كانت متوسطة لما عرضه وزير التنمية المحلية.

وتابع محمد تيسير مطر، أن لجنة حقوق الإنسان تواصل الاجتماعات لوضع بنود وخطة العمل خلال الفترة المقبلة وسيتم عمل زيارات لبعض الأقسام والسجون مع جلسات استماع لمنظمات المجتمع المدني ولكن الانتظار سيكون لإقرار الخطة بشكل رسمي.