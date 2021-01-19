شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: المصارحة كانت العنوان الأبرز بين رئيس الوزراء والنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن المصارحة كانت العنوان الأبرز بين رئيس الوزراء والنواب خلال كلمة رئيس الوزراء في المجلس، وهو ما يؤكد أن الانطلاقة كانت قوية من مجلس النواب لأداء دوره الرقابي وسيكون الدور مختلف وقوي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي "أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المجلس بدأ بداية طيبة، مشيرا إلى أن العمل يتم من خلال الأرقام ومراجعتها وتم الاستماع بشكل إيجابي.

وتابع: "نحن أمام خطوات حتى يطلع المجلس على أداء الوزراء وليس هناك خصومة مع الوزراء ولا يوجد تصيد أخطاء ولكن ما يحدث في إطار الإصلاح وتصحيح المسار".

وأوضح أن إدارة التنمية المحلية بالمجلس ستنظر في بيان وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين كان له بيان مهم وتم إحالته أيضا للجان المختصة لدراسته.