شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: هناك إنجازات فى التموين ولكن يُأخذ على الوزير تصريحاته المثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الكومى عضو مجلس النواب، إنه استدعاء الحكومة يتم فى حقائبها المختلفة، وكان من بينهم وزير التموين للوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية في هذه الحقيبة بشكل موضوعى، لافتا إلى أن النواب اليوم كانوا يرون أن هناك بعض القصور في حقيبة التموين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أنه كان هناك إنجازات في حقيبة التموين، ولكنها لم تكن نتاج وزارة التموين بمفردها ولكنها تعاون عدة وزارت وأجهزة وجهات أخرى، موضحا أن السيارات المتنقلة كان لها دورا كبيرا فى مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار.

وذكر أن هناك أشياء كثيرة أُخذت على وزير التموين منها تصريحات وزير التموين المثيرة للجدل وكانت مستفزة للشعب، مردفا: "كلنا هدفنا الأول والأخير خدمة الوطن والشعب ولا يمكن لأى مسئول أن يعاير هذا الشعب لأن الشعب هو مانح السلطات وهو الجهة الأعلى في هذا الوطن والشعب هو السيادة الحقيقية".