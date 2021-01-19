شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ياسر عمر ينتقد الأيادى المرتعشة لبعض المسئولين: يوقفون حال المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حكومة مدبولي تحملت الكثير خلال الفترة الماضية لكى تبدأ مرحلة الإصلاح، مشيرا أن ما جاء فى أرقام بيان رئيس الوزراء حقيقية، وهناك بعض الوزراء يوقفون حال المواطنين بسبب أيديهم المرتعشة، وأن مجلس النواب كشر عن أنيابه وسيحاسب المقصرين من المسئولين.

وتابع عمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة على مسئوليتى والذى يقدمة الإعلامي أحمد موسى،: هناك بعض الوزراء الحاليين لا يستحقون البقاء قى أماكنهم وإشراف وزير التنمية المحلية على بعض المحافظات يشوبه بعض التقصير، مشيرا أن هناك أحد المحافظين يعتمد ختم يبرأ فية نفسه من أي مسئولية .

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من المواد البترولية خلال عامين من أهم الاخبار اليوم، مشيرا أن مصر تستهلك حوالى 120 مليار جنيه من الغاز والبنزين سنويا.

وتابع أن ملف القمامة لم يحقق وزير التنمية فيه أي إنجاز ويجب أن تراعى الاشتراطات البنائية كل محافظة حتى يتم التغلب على التعدي على الأراضي الزراعية مضيفا الى ان الطرق الداخلية بالمحافظات تحتاج الى الاهتمام.

وواصل بدراوى قائلا إن هناك بعض الملاحظات على أداء وزير التموين، مشيرا أن أداء وزير التنمية المحلية يستحق 6 على عشرة ووزير التموين من 7 الى 8 على عشرة .