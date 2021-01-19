شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة اتصالات النواب" تشيد بقرار "الكود المجانى " لخدمات الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن المهندس حسام الجمل ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من المتوقع أن يحضر أمام اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم، لاستعراض التفاصيل الكاملة بالكود الموحد لخدمات المحمول.

وأطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأى شبكة محمول ، استخدامه مجانًا وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التى تم الاشتراك بها أن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب فى ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

وأضاف بدوي، أن اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، شهد التأكيد علي أهمية القرارات الأخيرة الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل، بالكود الموحد لخدمات المحمول وتوقيع اتفاقيات ترددات المحمول الجديدة، مشددا علي أهمية اتفاقيات ترددات المحمول الجديدة خطوة مهمة لرفع قدرات البنيه التحتية المعلوماتية ودعم التحول الرقمي .

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عقدت اجتماعها الأول اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، في لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني 2021، ونوه رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أن اللجنة ستفتح العديد من الملفات ومنها متابعة الطرق الجديدة لتغطيتها بشبكات التقوية.