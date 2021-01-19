شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر يطالب بسرعة الانتهاء من اشتراطات البناء: يؤثر على عدد كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمود بدر، بضرورة الانتهاء سريعاً من ااشتراطات البناء حيث يضم قطاع العقارات والمقاولات عددا كبيرا من العمالة غير المنتظمة التى أجهزت عليهم جائحة فيروس كورونا "كوفيد19"، وتابع:"الناس بتموت من وقف البناء".

وأضاف بدر خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أنه ناقش مع وزير التنمية المحلية ضرورة أن تختلف إشتراطات البناء الجديدة بين المحافظات فلا يجب أن تكون نفس الاشتراطات في القاهرة الكبرى تطبق في بقية المحافظات، وتابع:" أنا فوجئت أنه من ضمن الاشتراطات الجارى إعدادها أن مساحة البناء المسموحة للمواطن 70% والبقية حديثة والواجهة 8.5 متر، والسؤال هنا في شبين القناطر في الأماكن القديمة وأنا نائب عنها إزاي المواطن هيقدر ينفذ الشرط ده وهو لايملك إلا أرض مساحتها 60 متر؟! هيعمل جنينه إزاى وهذا أمر ليس منطقياً".

وأكد "بدر"، أن توجه الدولة لفكرة اللامركزية قد يخفف الأعباء على البسطاء، ولذلك نحن فى حاجة لمعرفة كيفية تفعيل المواد رقم 175 وحتى 183 الخاصة بالإدارة المحلية من الدستور المصرى، والتى تتحدث عن تحول مصر إلى النظام اللامركزى .