شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: المؤسسة التشريعية عليه دور كبير "هى مش فى نزهة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة رئيس الوزراء التى ألقاها اليوم تحت قبة البرلمان عرضت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية وهى إنجازات ملمسوة ومقدرة، لافتاً إلى أن كان عرض عام والتفاصيل سوف يتحدث فيها الوزراء المختصون، وتابع:" حق المواطن المصرى أن يملك مؤسسة رقابية فعالة في مراقبة السلطة التنفيذية والتى عليها دور كبير..هى ليست في نزهة".
وأضاف "رضوان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أنه حتى نهاية الشهر الجارى، ستقوم كل وزارة بعرض ما تم تحقيقه تفصيلياً كجزء من العرض العام الذي قام به رئيس مجلس الوزراء اليوم، وتابع: "كلمتا وزيرى التموين والتنمية المحلية عرضتا إنجازات وزارتيهما أمام البرلمان لكن كان هناك تحفظاً من قبل بعض النواب".
وأكد "رضوان"، أن البرلمان السابق تحمل مالا تتحملة طاقة البشر، تابع:"إستطاع سن كثير من القوانين والتي نلمس إثرها في التقدم على الصعيدين الاقتصادي والتنموي".