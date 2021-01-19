شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: المؤسسة التشريعية عليه دور كبير "هى مش فى نزهة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة رئيس الوزراء التى ألقاها اليوم تحت قبة البرلمان عرضت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية وهى إنجازات ملمسوة ومقدرة، لافتاً إلى أن كان عرض عام والتفاصيل سوف يتحدث فيها الوزراء المختصون، وتابع:" حق المواطن المصرى أن يملك مؤسسة رقابية فعالة في مراقبة السلطة التنفيذية والتى عليها دور كبير..هى ليست في نزهة".

وأضاف "رضوان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أنه حتى نهاية الشهر الجارى، ستقوم كل وزارة بعرض ما تم تحقيقه تفصيلياً كجزء من العرض العام الذي قام به رئيس مجلس الوزراء اليوم، وتابع: "كلمتا وزيرى التموين والتنمية المحلية عرضتا إنجازات وزارتيهما أمام البرلمان لكن كان هناك تحفظاً من قبل بعض النواب".

وأكد "رضوان"، أن البرلمان السابق تحمل مالا تتحملة طاقة البشر، تابع:"إستطاع سن كثير من القوانين والتي نلمس إثرها في التقدم على الصعيدين الاقتصادي والتنموي".