محمد الفلاح - مصر واليونان.. مباحثات حول تعزيز التعاون العسكري

الثلاثاء 19 يناير 2021

التقى وزير الدفاع المصري، الإثنين، مسؤولا عسكريا يونانيا رفيع المستوى، يزور القاهرة حاليا.



ويزور الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، مصر حالياً لعدة أيام.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في كلا البلدين .

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها ، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية الفريق أول كونستانتينوس فلوروس، حضرها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء عمق العلاقات بين مصر واليونان.