شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن: لن نرفع قيود السفر عن أوروبا والبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الإدارة الجديدة "لا تنوي رفع" قيود السفر الدولية في 26 كانون ثان/يناير كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل دقائق.

وأوضحت المتحدثة باسم بايدن، جين ساكي، مساء الاثنين في تغريدة عبر تويتر: "بناء على نصيحة فريقنا الطبي، لا تنوي الإدارة (الجديدة) رفع هذه القيود في 26 / .1 وفي الواقع ، نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة بشأن السفر الدولي من أجل التخفيف بشكل أكبر من تفشي كوفيد 19".

وأعلن ترامب ، الذي من المقرر أن يغادر منصبه بعد أقل من 48 ساعة، منذ قليل أنه سيجري رفع القيود المفروضة على المسافرين من أوروبا والبرازيل اعتبارا من 26 كانون ثان/يناير ، بشرط أن يكون لدى الأشخاص نتيجة اختبار سلبية حديثة لـ "كوفيد 19".