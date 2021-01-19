مقتل 4 جنود بانفجار لغم في النيجر.. وداعش يتبنى الهجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 جنود في انفجار لغم أرضي بالنيجر، مساء الإثنين، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا.

وأسفر انفجار اللغم الذي انفجر قرب الحدود مع نيجيريا، عن إصابة 8 جنود أيضاً، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.

وجاء في بيان للوزارة أنّ "عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت بعناصر في الجيش النيجري، وأنّ الحصيلة في صفوف الجيش بلغت 4 قتلى 8 جرحى".

وأشار البيان إلى أن العبوات الناسفة اليدوية الصنع، هي أحد الأساليب الرئيسية التي تستخدمها العناصر الإرهابية في هجماتهم في المنطقة.

وأوضح أن الانفجار وقع خلال "مطاردة" الجنود الإثنين لعناصر إرهابية غداة هجوم استهدف الأحد معسكراً للجيش في تشيتيما وانغو في جنوب شرقي البلاد بمنطقة ديفا.

وأورد مركز سايت الأمريكي المتخصص في مراقبة المواقع الجهادية، أن منفّذي الهجوم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا.

وتقع المنطقة التي وقع فيها الانفجار قرب الحدود مع نيجيريا حيث تكثر عمليات تسلّل العناصر الإرهابية.

وسبق أن تم استهداف معسكر تشيتيما وانغو، ففي السابع مارس/آذار 2020، شنّ إرهابيون هجوما على المعسكر بواسطة "نحو 20 سيارة مدّججة بالأسلحة" قُتل فيه ثمانية جنود.

وفي 2019 شهدت قرية تشيتيما وانغو المحاذية للحدود النيجيرية، هجوما أوقع 7 قتلى في صفوف القوات النيجرية.