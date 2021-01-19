عاجل| بدء أعمال القمة بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مراسل التلفزيون المصري، ببدء أعمال القمة الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالعاصمة الأردنية عمان.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الأدرنية عمان، منذ قليل، بمستهل الزيارة الرسمية الذي يقوم بها للأردن بناءا على دعوة العاهل الأردني.

وتوجه السيسي، اليوم، إلى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، بأنَّه من المنتظر أن يبحث الرئيس السيسي مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.