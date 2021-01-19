السيسي يصل إلى الأردن لعقد قمة ثنائية مع الملك عبدالله الثاني

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الإثنين، لعقد قمة ثنائية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لبحث السلام في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس السيسي قد غادر مطار القاهرة الدولى، في وقت سابق اليوم، فى طريقة إلى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومى العربي.

وتحظى القمة المصرية الأردنية بأهمية خاصة، خاصة في ظل خصوصية العلاقة التي تجمع البلدين، والعلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما، فضلاً عن دورهما في القضية الفلسطينية، باعتبارهما من الدول المحورية الرئيسية المعنية بالملف.

وتنعقد القمة الثنائية في ظل مستجدات عدة على الساحة السياسية، وفي ظل جهود لوضع أفق أرحب للتسوية السياسية وإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر استعادة مسيرة السلام لوضعها الطبيعي، من بين أبرز تلك المستجدات اتفاقات السلام الموقعة أخيراً بين دول عربية وإسرائيل، وأيضاً مع وجود إدارة أميركية جديدة، إضافة إلى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إجراء انتخابات عامة، لأول مرة منذ 15 عاماً.