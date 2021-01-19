الإصابة السابقة بكورونا قد توفر حماية أقل من السلالة الجديدة

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قال علماء، الاثنين، إن الإصابة السابقة بفيروس كورونا المستجد ربما توفر حماية أقل من السلالة الجديدة التي اكتشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا رغم أنهم يأملون في أن تبقى اللقاحات فعالة في الحالتين.

وأثبتت الدراسات أيضاً أن السلالة الجديدة ترتبط بشدة وبسهولة بالخلايا البشرية. وقال عالم الأوبئة البارز في جنوب أفريقيا سليم عبد الكريم إن هذا يساعد في تفسير ما يبدو أنه انتشار أسرع للمرض بنحو 50 في المئة.

وحدد خبراء في جنوب أفريقيا السلالة "501واي.في2" أواخر العام الماضي. وكانت القوة الدافعة الرئيسية للموجة الثانية من إصابات كوفيد-19 على مستوى البلاد والتي رفعت معدل الإصابات اليومي إلى ذروة جديدة زادت على 21 ألف حالة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وهذه السلالة واحدة من عدد من السلالات الجديدة التي اكتشفت في الشهور الأخيرة ومن بينها سلالتان أخريان في إنجلترا والبرازيل يخشى العلماء أن تكونا وراء زيادة سرعة انتشار كوفيد-19.