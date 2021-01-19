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وزير خارجية التشيك يعلن إصابته بفيروس كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير خارجية جمهورية التشيك توماس بتريتشيك، الاثنين، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس المستجد.
وبتريتشيك (39 عاماً) هو رابع وزير تشيكي يصاب بالفيروس. وقال إنه يشعر بتعب لكن لم تظهر عليه أعراض حادة. وألغى الوزير اجتماعاته إلا ما كان منها على الإنترنت.
وقال، في بيان من خلال متحدثة "احرصوا، احرصوا على المقربين منكم. أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة".
وشهدت جمهورية التشيك واحداً من أعلى معدلات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.
وسجلت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة، 891852 إصابة و14449 وفاة بفيروس كورونا حتى اليوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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