مقتل جنديين من قوة حفظ السلام في أفريقيا الوسطى

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قتل جنديان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على أيدي متمردين، اليوم الاثنين، في جمهورية أفريقيا الوسطى.

بذلك، يرتفع إلى سبعة عدد القتلى في صفوف البعثة منذ بدء هجوم المتمردين على نظام الرئيس فوستان أرشانج تواديرا الذي أعيد انتخابه رسمياً.

وقالت بعثة "مينوسكا"، في بيان "قتل غابوني ومغربي الاثنين على بعد 17 كلم من بانغاسو في جنوب جمهورية أفريقيا الوسطى إثر كمين نصبه عناصر في المجموعات المسلحة المتحالفة".

كانت الأمم المتحدة أعلنت، أمس الأحد، أن قوات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى استعادت السيطرة على بانغسو بعد طرد المتمردين منها.

وأجبر المتمردون على مغادرة المدينة، الواقعة على بعد 750 كلم شرق العاصمة بانغي، بعد أسبوعين من سيطرتهم عليها.

وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو إن بانغاسو "أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمينوسكا بعد الإنذار الذي وجهته البعثة إلى المجموعات المسلحة".

وتابع أن قوة الأمم المتحدة "تبقى في حالة تأهب لمنع أي عمل من قبل الجماعات المسلحة يستهدف السكان المدنيين وسلطة الدولة وقوات حفظ السلام أو عودة المتمردين إلى المدينة".