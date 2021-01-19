العراق: العثور على مقبرة جماعية لمختطفين

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أكد مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين، أمس، العثور على «مقبرة جماعية» قرب ناحية «الإسحاقي» في المحافظة، يشتبه في أنها لمختطفين.

وقال نائب المحافظ إسماعيل الهلوب، في تصريح صحفي، إن «الكشف عن هوية ضحايا المقبرة، التي عثر عليها قرب ناحية الإسحاقي وعددهم، يتطلب وقتاً وجهدًا».

ونوّه الهلوب، إلى أن «العدد المتوقع في المقبرة غير معروف لغاية الآن، وسيقتضي الأمر سرعة في الإجراءات، بالتنسيق بين الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية».

وأشار إلى أن «المعلومات الأولية تفيد بأن المدفونين في المقبرة هم مدنيون تم اختطافهم، خلال عمليات تحرير محافظة صلاح الدين من قبل تنظيم داعش، عامي 2015 و2016».

إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات العراقية، أمس، أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 9 من عناصر تنظيم «داعش» بمحافظة «نينوى».