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«منظمة الصحة»: العالم يواجه إخفاقاً أخلاقياً «كارثياًً»

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ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات) 

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبرييسوس، أمس، أن العالم يقف على «شفير إخفاق أخلاقي كارثي» في حال استأثرت الدول الغنية باللقاحات ضد فيروس ، فيما تعاني الدول الأكثر فقراً. وقال: إن الوعود بوصول متساوٍ إلى لقاحات تواجه مخاطر جدية»، مندداً بسلوك الدول الغنية التي تطبق نهج «أنا أولاً».
وأضاف جيبرييسوس: «إن 39 مليون جرعة من لقاح أعطيت، حتى الآن، في ما لا يقل عن 49 من الدول الأعلى دخلاً»، لافتاً إلى أنه «تم تقديم 25 جرعة فقط في واحدة من الدول الأقل دخلاً.. ليس 25 مليوناً، ليس 25 ألفاً، فقط 25».

 

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