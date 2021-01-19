25 ألف جندي من الحرس الوطني تؤمن مراسم تنصيب بايدن

المناطق - وكالات

أكد البنتاغون أن قوات الحرس الوطني ستدعم مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في واشنطن العاصمة بـ 25 ألف جندي.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي المكلف كريستوفر ميلر في بيان صحفي اليوم، أن الدعم العسكري يجري كما هو معتاد للأحداث الأمنية الكبيرة، مؤكداً أنه لا توجد هناك معلومات إستخباراتية تشير إلى وجود تهديد من الداخل.