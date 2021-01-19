الأمم المتحدة تُعين “يان كوبيش” مبعوثاً لها إلى ليبيا

المناطق - وكالات

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم يان كوبيش مبعوثاً خاصاً له إلى ليبيا، بعد انتخابه بتصويت مجلس الأمن، وقدم الشكر للمبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز على جهودها وقيادتها للبعثة طول الفترة الماضية.

وسيتسلم المبعوث الأممي الجديد كوبيتش مهام أعماله في ليبيا ابتداءً من الأول من فبراير القادم.