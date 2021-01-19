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الأمم المتحدة تُعين “يان كوبيش” مبعوثاً لها إلى ليبيا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:52 صباحًا, 19 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم يان كوبيش مبعوثاً خاصاً له إلى ليبيا، بعد انتخابه بتصويت مجلس الأمن، وقدم الشكر للمبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز على جهودها وقيادتها للبعثة طول الفترة الماضية.
وسيتسلم المبعوث الأممي الجديد كوبيتش مهام أعماله في ليبيا ابتداءً من الأول من فبراير القادم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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