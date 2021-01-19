ترامب يرفع قيود السفر عن أوروبا والبرازيل

الدمام - شريف احمد - رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود المفروضة على المسافرين من أوروبا والبرازيل اعتبارا من 26 كانون ثان/يناير، شريطة أن يكون لديهم نتيجة سلبية أجريت في وقت قريب لاختبار "كوفيد 19".

محمد يوسف

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