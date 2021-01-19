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المغرب: اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الاثنين، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس في البلاد بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن قادم من أيرلندا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة المغربية إنه في إطار الرصد الوبائي "سُجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة، بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا".

وأضافت أن المواطن لا تظهر عليه أي أعراض "ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء".

وقالت الوزارة إنه جرى التعامل معه و مخالطيه وفق النظام الصحي الجاري العمل به في المغرب.

وكان المغرب قد سجل حتى الآن 460 ألفا و144 إصابة بفيروس كورونا و7977 وفاة.

وأفادت الوزارة أنها تعتمد على "مجموعة من التدابير والإجراءات للكشف المبكر وحصر أي حالات للسلالة المتحورة والتكفل بالحالات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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