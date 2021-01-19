شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية البريطانية أمس إن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية حل الدولتين. وعبرت الخارجية عن قلقها البالغ لقرار حكومة إسرائيل الموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى وقف البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان «المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين. ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا».

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس أن حوارا وطنيا فلسطينيا سيجرى في القاهرة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الحوار ستشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية لبحث كيفية إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو المقبل.

وأعرب اشتية عن أمله في أن يتكلل الحوار الوطني الفلسطيني بالنجاح، وألا تظهر أي عقبات أمام الالتزام بإجراء الانتخابات.

وجدد التأكيد على أن الحكومة «جاهزة لوضع كل ما هو ممكن من أجل إنجاح الانتخابات التي نريدها ونحتاجها، ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام ولكن أيضا من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية وللحياة اليومية».

وشدد على أن «الانتخابات مهمة لتعزيز المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة صياغة الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية».

وأعلن اشتية أن السلطة الفلسطينية ستوجه طلبا رسميا إلى إسرائيل بشأن السماح بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في الانتخابات ترشحا وانتخابا.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي إلى تحضير فريق مراقبين للانتخابات الفلسطينية، والمساعدة في ضمان إجرائها في القدس. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر يوم الجمعة الماضي مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل «وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن».