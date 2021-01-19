ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسام الاستحقاق.

وقال نبيل يعقوب الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين في تدوينة على تويتر إن: "الرئيس الأمريكي منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى".

وأكد المستشار الإعلامي لملك البحرين أن: "وسام الاستحقاق الذي منحه الرئيس الأمريكي للملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء تقديرًا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي".

ويعد الوسام هو أعلى الأوسمة التي تمنح من الرؤساء الأمريكيين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت السبت الماضي، صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كشريكين رئيسيين لواشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الخطوة الأمريكية اعتراف بالشراكة الاستثنائية مع البلدين والتزامهما بمكافحة التطرف والإرهاب.



وأوضح البيت الأبيض، أن تصنيف الإمارات والبحرين كشريكين رئيسيين لواشنطن، يظهر مستوى جديدا للشراكة بينهما وبين الولايات المتحدة.

وأكد البيان، أن اعتبار الإمارات والبحرين شريكين للولايات المتحدة يؤكد الالتزام بالتعاون ويعكس شجاعتهما وقيادتهما وتصميمهما غير العادي فيما يتعلق بتوقيعهما على الاتفاقيات الإبراهيمية.