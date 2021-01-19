عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبيل تنصيب بايدن.. واشنطن تتحول إلى ثكنة عسكرية

الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365

إجراءات أمنية غير مسبوقة، حولت العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى شبه ثكنة عسكرية، مع اقتراب موعد حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.



أكثر من 25 ألفا من عناصر الحرس الوطني، سيكتمل نشرهم خلال الساعات المقبلة، وفقا لوزارة الدفاع.

أعداد يضاف إليها الآلاف من شرطة العاصمة، ورجال أمن من وكالات فيدرالية مثل الشرطة السرية، التي تشرف على تنسيق العملية الأمنية .

التخوف من مظاهرات مسلحة محتملة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، وسع النطاق الجغرافي لهذه الإجراءات الأمنية .

مزيد من الشوارع ومحطات القطارات والحافلات تم إغلاقها.. تشديد أمني في المطارات ومنافذ العاصمة.

أما داخل هذه الفنادق، فلا استقبال لأي زائرين جدد، مع إلغاء الكثير من الحجوزات القديمة.

مكتب التحقيقات الفيدرالي، يواصل البحث عن مئات المشتبه فيهم، بينهم أشخاص شاركوا في اقتحام الكونجرس.

مشهد ساهم بفرض التعزيزات الأمنية إلى حد بعيد، ووسع من دائرة انتقاد الرئيس ترامب، ورافق كل تحضيرات تنصيب الرئيس السادس والأربعين جو بايدن.