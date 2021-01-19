تونس على صفيح ساخن

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وأفاد شهود ووسائل إعلام محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت، ليل (السبت) وأمس (الأحد) بين الشرطة وشبان في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية.
وتأتي هذه المواجهات مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجاً على الفقر وتفشي البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية. كما تزامنت مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تعديلاً وزارياً شمل 11 حقيبة وزارية لضخّ دماء جديدة في حكومته بعد حوالى 5 أشهر من توليه المنصب.
وتفجرت الاحتجاجات الأخيرة على خلفية اعتداء شرطي بالضرب على راعي أغنام بمدينة سليانة بسبب عدم امتثاله لقانون الطرقات ما أدى إلى خروج مظاهرات غاضبة، منددة بـ«تجاوزات الأمن بحق الطبقات الفقيرة»، وتوسعت بعدها رقعة الاحتجاجات في العديد من المدن مما اضطر قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود الغاضبة.
ويتخوف مراقبون أن يعيد ضرب راعي الأغنام، الأحداث التي تلت إحراق البائع المتجول في مدينة سيدي بوزيد، محمد بوعزيزي نفسه في 17 ديسمبر عام 2010 بعد مصادرة عربته وتعرضه للصفع من قبل شرطية ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة أطاحت بالسلطة الحاكمة.
وأفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة لعام 2019 برلماناً مشتتاً، أفضى إلى صراعات داخل النخبة السياسية واحتجاجات ضد حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي رفضاً لمحاولاته إدخال تونس في محاور وأجندات ضد سياساتها، في وقت تتصاعد أزمات ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة على وقع تفشي كورونا.