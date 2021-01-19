شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة تتصاعد.. روسيا وهولندا تتبادلان طرد الدبلوماسيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين موسكو وأمستردام، طردت روسيا أمس (الإثنين) دبلوماسيين اثنين من موظفي السفارة الهولندية في موسكو رداً على طرد أمستردام دبلوماسيين روسيين اتهمتهما بالقيام بأنشطة تتعارض مع صفتهما الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: «إنها استدعت القائم بالأعمال بالنيابة لهولندا، لتعرب له عن احتجاجها الشديد على إعلان السلطات الهولندية، في ديسمبر 2020 ومن دون سبب، اعتبار اثنين من الدبلوماسيين الروس في هولندا شخصين غير مرغوب فيهما بزعم قيامهما بأنشطة تتعارض مع صفتهما الدبلوماسية».

وأضافت الوزارة: أبلغنا القائم بالأعمال الهولندية بأن الجانب الروسي قرر طرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الهولندية في موسكو بناء على مبدأ الرد بالمثل، معلنة عن منحهما مدة لا تتجاوز أسبوعاًَ لمغادرة العاصمة الروسية.