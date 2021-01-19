شكرا لقرائتكم خبر عن «يان كوبيش» مبعوثاً خاصاً لـ «الأمم المتحدة» إلى ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثاً خاصاً له إلى ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة.

وقال جوتيريس، إن يان سيتولى مهام منصبه اعتباراً من مطلع فبراير المقبل.



وكان كوبيش قد شغل منصب المنسق الخاص لشؤون لبنان، ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان منذ عام 2019. كما شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) خلال الفترة من 2015 إلى 2018، والممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.