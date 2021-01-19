شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين من قوة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانغي - (أ ف ب)

قتل جنديان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأيدي المتمردين، الاثنين، في إفريقيا الوسطى، ما يرفع إلى سبعة عدد القتلى في صفوف البعثة منذ بدء هجوم المتمردين على نظام الرئيس فوستان أرشانج تواديرا الذي أعيد انتخابه رسمياً.

وقالت بعثة مينوسكا في بيان «قتل غابوني ومغربي، الاثنين، على بعد 17 كلم من بانغاسو في جنوب جمهورية إفريقيا الوسطى إثر كمين نصبته عناصر في المجموعات المسلحة المتحالفة».