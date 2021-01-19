اخبار العالم

إصابة وزير خارجية التشيك بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير خارجية التشيك بفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - براج - (رويترز)

قال وزير خارجية جمهورية التشيك توماس بتريتشيك، الاثنين، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس «كورونا».

وبتريتشيك البالغ من العمر (39 عاماً) هو رابع وزير تشيكي يصاب بالفيروس. وقال: إنه يشعر بتعب؛ لكن لم تظهر عليه أعراض حادة. وألغى الوزير اجتماعاته إلا ما كان منها على الإنترنت.

وقال في بيان من خلال متحدثة: «احرصوا، احرصوا على المقربين منكم. أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة». وشهدت جمهورية التشيك واحداً من أعلى معدلات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة 891852 إصابة و14449 وفاة بفيروس كورونا حتى اليوم.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا