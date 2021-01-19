شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير خارجية التشيك بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - براج - (رويترز)

قال وزير خارجية جمهورية التشيك توماس بتريتشيك، الاثنين، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس «كورونا».

وبتريتشيك البالغ من العمر (39 عاماً) هو رابع وزير تشيكي يصاب بالفيروس. وقال: إنه يشعر بتعب؛ لكن لم تظهر عليه أعراض حادة. وألغى الوزير اجتماعاته إلا ما كان منها على الإنترنت.

وقال في بيان من خلال متحدثة: «احرصوا، احرصوا على المقربين منكم. أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة». وشهدت جمهورية التشيك واحداً من أعلى معدلات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة 891852 إصابة و14449 وفاة بفيروس كورونا حتى اليوم.