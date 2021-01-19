شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان يوضح كيف يقيم النواب أداء الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أزمة انتشار فيروس كورونا أعاقت الدولة وقياداتها عن تنفيذ عدد أكبر للمشروعات والإنجازات، لافتا إلى أن هناك نسبة إنجاز كبيرة حدثت علي الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية في شتى المجالات.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن هناك ضرورة لمعرفة ما قامت به كافة الوزارات خلال الفترة الماضية، وهو ما يقوم به البرلمان الآن.

ولفت النائب طارق رضوان، إلى أن البرلمان من خلال الآليات المتاحة له يقيم أداء الوزارة كما أنه يستطيع أن يوضح ما إذا كانت كل وزارة نجحت أو فشلت في القيام بمهامها.