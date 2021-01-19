"بساعد جدتي العيانة".. طفل البونبوني يرفض إيداعه بدار رعاية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

رفض أحد الأطفال بمحافظة البحيرة، مساعي فرق التدخل السريع لإيداعه بدار للرعاية الاجتماعية، عقب رصده يجلس بأحد الأرصفة، وأمامه كمية من حلوى " البنبوني" يعطيها للمارة مقابل مساعدتهم له.

تلقت فرق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة البحيرة، شكوى بتواجد طفل بجوار دار أوبرا دمنهور يدعى "عبد الرحمن" وعمره 9 سنوات.

توجه فريق برئاسة الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى الطفل لإلحاقه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية للأطفال ولكنه رفض وأفاد أنه يساعد جدته فى تكاليف معيشتها.

جرى اصطحاب الطفل والتوجه إلى المنزل المقيم به لبحث الحالة وتقديم المساعده المالية والعينية وتبين أن الطفل من القاهرة ولديه 4 أشقاء آخرين والأسرة تعيش ظروف صعبة.

ويعيش الطفل مع جدته التي تتقاضى معاش بسيط، بشقة بعزبة العبيد، بدمنهور ويساعدها على تكاليف المعيشة، وعلاجها مع مساعدات أهل الخير .

تواصلت مديرية التضامن الاجتماعي مع والد الطفل لحضوره حتى يتسنى استخراج شهاده ميلاد الطفل وتقديم المساعدات له، بالإضافة لعمل مساعدة مالية للجدة من مؤسسة التكافل الاجتماعي لمساعدتها فى تكاليف العلاج .