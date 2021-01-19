سد النهضة والمستبعدين من التموين واعتذار للفنانين.. تعرف على تفاصيل جلسة برلمان الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، منها إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة، واستعراض وزيرا التموين والإدارة المحلية، خطة عمل وزارتهما.

ويرصد (الخليج 365) في التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الجلسة العامة التي استمرت طوال 8 ساعات كاملة علي النحو التالي..

- "خطاب بخط اليد".. النائب رياض عبدالستار يعتذر عن إساءته للفنانين

تقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، باعتذار مكتوب لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي عن إهانته للفنانين في جلسة أمس، ما أسفر عن تقدم نقيب الفنانين بشكوى للبرلمان.

- 60% للدولة.. وزير التنمية المحلية يكشف أوجّه إنفاق غرامات التصالح في مخالفات البناء

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد الذين تقدموا بطلبات التصالح بلغ 2.7 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن حصلية التصالح في مخالفات البناء يوجه منها.

- زعيم الأغلبية ينتقد أداء المحافظين ويتهمهم بإخفاء بعض المعلومات

طالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، مشيرا إلى أن هناك إشكالية مع بعض المحافظين في عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب.

- نائب يتهم وزيرة الصحة بالتقصير والفشل في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا

أعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن أسفه الشديد لتباطؤ وزارة الصحة والسكان في اتخاذ الاجراءات السريعة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا. بحسب بيان صحفي الاثنين.

- انخفاض معدل التضخم والفقر.. ننشر النص الكامل لكلمة مدبولي أمام مجلس النواب

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

- "بسبب فاتورة الكهرباء".. برلماني ينتقد وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019

انتقد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جرامًا فقط، هو ما أثر على حصة الأسر في الحصول على الخبز.

- يحقق مصلحة الوطن.. رئيس النواب: برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة وتعاون السلطات

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن برنامجالحكومة يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي الرؤية التي وجه بها سيادته للحكومة، بهدف وضعها موضع التنفيذ، وهو الموضوع الذي يعد محل الاهتمام اليوم من جميع المواطنين في مصر، كحجر الزاوية في حتمية تعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها وفقا لأحكام الدستور، وفي ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، والتأكد من توفير الحياة الكريمة لكل مواطن في مصر.

- "الخبز وإضافة المواليد".. تعرف على أسئلة "شكاوى البرلمان" لوزير التموين

وجّه عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في مقدمتها سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم في الوزارة، كما تساءل عن طريقة صرف المكافات في الوزارة.

- كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن جهود الدبلوماسية المصرية في كافة الملفات خاصة الأزمة الليبية وقضية سد النهضة، لافتًا إلى تبني الدولة المصرية سياسات متوازنة مع كافة القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر ويحقق التوازن و يدعم أمن الخليج العربي و يضمن تحقيق الأمن القومي

- وزير التموين في البرلمان: لدينا مخزون كافي من القمح والسكر والأرز واللحوم

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة، هو حماية الأمن القومي المصري وخاصة الأمن الغذائي.

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