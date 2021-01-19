إطلاق اسم الشهيد منسي على ثالث دفعة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إطلاق اسم الشهيد أحمد منسي على الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بحسب بيان منشور على صفحة الأكاديمية، فإن شباب الأكاديمية لا ينسون فضل الشهداء.

وأكدت الأكاديمية أنه بعد 11 ساعة من المراحل المختلفة للانتخابات كمحاكاة جريئة للواقع السياسي في مصر لاختيار اسم الدفعة من بين 150 اسم مرشح، تم اختيار اسم الشهيد العقيد أحمد منسي كاسم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم، الذين لا ننسى فضلهم جميعًا.