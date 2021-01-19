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كولومبيا: وزير الدفاع في العناية المركزة إثر إصابته بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبيا - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكولومبية، أن وزير الدفاع كارلوس هولمز تروجيلو أدخل العناية المركزة على خلفية مضاعفات إصابته بفيروس .
وقال مكتب الرئيس: "وزير الدفاع لا يزال في المستشفى وفي العناية المركزة"، مشيرا إلى أن "الوزير يعاني من عدوى فيروس كورونا والتهاب رئوي فيروسي".

وثبتت إصابته بالفيروس الثلاثاء الماضي بعد يوم من الإعلان أن وزيرة الخارجية كلوديا بلوم ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن بين مصابي كورونا السيدة الأولى ماريا جوليانا رويز التي ثبتت إصابتها بالفيروس في نوفمبر، ونائبة الرئيس مارتا لوسيا راميريز، التي ثبتت إصابتها في أكتوبر الماضي.

كما يخضع الرئيس إيفان دوكي لاختبارات كورونا بشكل منتظم بسبب ارتفاع مستوى مخالطته وكثافة جدول أعماله.

وسجلت كولومبيا أكثر من 1.9 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 48.6 ألف حالة وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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